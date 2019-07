Italia Femminile, Gama scrive a Mattarella: giovedì l’incontro con il Presidente della Repubblica

Sara Gama, capitana della Nazionale Italiana di calcio Femminile, ha scritto una “lettera digitale” al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. «Emozioni avevamo promesso e emozioni abbiamo dato, esaltante, estenuante, elettrizzante, emendabile, educativo, euforico».

E sul boom che in questi giorni ha coinvolto il calcio femminile: «Noi abbiamo messo lì un embrione, un corpo piccolo, unico e compatto. A tutti ora il compito di curare l’embrione e farlo crescere , per poi scrivere nel futuro pagine epiche che continuino le nostre piccole, o forse non così tanto, gesta di questa estate».