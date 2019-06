Italia Femminile, Giugliano: «Ora facciamo paura a tutte»

La conferenza stampa di Manuela Giugliano, centrocampista dell’Italia Femminile, a pochi giorni dalla gara con il Brasile

Manuela Giugliano, centrocampista dell’Italia Femminile, ha parlato in conferenza stampa lanciando la sfida al Brasile: «Ero consapevole della nostra forza, ora facciamo paura a tutte e ora dobbiamo guardare avanti. Thaisa? L’ho sentita poco, l’ho vista poco tempo fa qui in hotel. Le ho detto ‘attenta che siamo forti, dovete avere paura di noi’. Noi siamo amiche ma avversarie in campo, non vogliamo perdere con il Brasile».

Ancora la Giugliano: «Loro hanno perso l’ultima gara e affronteranno la prossima sfida con determinazione e concentrazione. Noi dovremo stare attente per portare a casa la partita. Tanta gente allo stadio? Sono convinta che qualcosa in Italia cambierà e che riusciremo ad aumentare gli spettatori».