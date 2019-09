Italia femminile: l’allenamento delle azzurre in vista della Georgia – VIDEO

Italia femminile: l’allenamento delle azzurre della ct Milena Bertolini, in vista della sfida contro la Georgia – VIDEO

Le ragazze dell’Italia femminile stanno lavorando in vista della seconda partita nelle qualificazioni europee. Le ragazze della ct Bertolini, infatti, hanno sofferto e vinto la prima partita contro Israele per 3-2, con le reti di Giacinti, Bartoli e Girelli.

Le azzurre martedì sono attese all’importantissima sfida contro la Georgia, partita che potrebbe regalare tranquillità in vista della qualificazione all’Europeo, in programma in Inghilterra nel 2021.