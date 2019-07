Il discorso del Presidente Mattarella di fronte alle atlete della Nazionale Femminile di calcio, al Quirinale

Il Presidente Mattarella ha accolto l’Italia Femminile al Quirinale. Ecco il suo discorso in sintesi: «Vi ho chiesto di incontrarvi perché avete disputato un Mondiale magnifico, per i risultati ma per il gioco espresso. Volevo ringraziarvi perché vi ha seguito l’intero Paese e siete state momento di aggregazione per il Paese e questo è un bel contributo».

«Non ho seguito tutte le partite ma ho visto quella con l’Australia, il Brasile, la Cina, non ho visto quella con l’Olanda. C’è stato qualche momento di sconforto ed è normale. Non sappiamo chi vincerà il Mondiale ma voi il Mondiale lo avete vinto qui in Italia. Avete conquistato l’opinione pubblica».