Italia femminile, Mauro: «Cina? Ci metteranno in difficoltà, siamo opposti»

Ilaria Mauro, attaccante dell’Italia femminile, è intervenuta in vista della sfida delle Azzurre contro la Cina

Ilaria Mauro in conferenza stampa ha commentato l’incombente match tra Italia e Cina nei Mondiali femminili.

Ecco le parole dell’attaccante azzurra:«La Cina è una squadra ostica. Loro sono molto unite e non mollano mai fino al 90′. In settimana il CT ci dirà come batterle. Sono “piccoline”, sono rapide, l’opposto rispetto a noi. Sinceramente queste squadre ci mettono sempre in difficoltà, ma vogliamo portare a casa questa partita».