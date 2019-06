Italia femminile, Morace: «Ecco cosa serve per battere la Cina»

L’ex allenatrice del Milan femminile, Carolina Morace, ha incoraggiato le ragazze dell’Italia femminile nel pre match contro la Cina

Intervistata ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d’inizio tra Italia femminile e Cina, ha parlato l’ex allenatrice del Milan femminile, Carolina Morace.

Ecco le sue parole di incoraggiamento: «Per battere la Cina, le azzurre devono continuare a giocare come han fatto finora. Aiutandosi l’una con l’altra. Non hanno bisogno di consigli. Devono stare sempre con i piedi per terra. Se guardiamo cosa sta succedendo negli ottavi di finale si nota una supremazia Europea. Questo perché il nostro calcio è diverso e più sottile, più fine. Mi auguro che l’Italia femminile possa fare risultato. Cosa direi alle ragazze? Direi una parolaccia».