L’Italia femminile è agli ottavi di finale del Mondiale di Francia dopo la vittoria contro la Giamaica: qual è la situazione nel girone

L’Italia stende la Giamaica per 5-0 e conquista la prima posizione a quota sei punti e ipoteca il passaggio del turno. Ieri, L’Australia ha fermato il Brasile, raggiungendo le verdeoro a quota 3. Rimane ferma a quota zero la Giamaica.

Martedì 18 giugno, l’Italia affronterà il Brasile per l’ultima giornata del Gruppo C. In caso di vittoria (9 punti) o pareggio (7 punti) le Azzurre concluderebbero da prima classificata ed eviterebbero la Francia. Infine, in caso di sconfitta e vittoria dell’Australia sulla Giamaica, andrà in gioco la classifica avulsa con le Azzurre, il Brasile e le Socceroos a pari punti. Tuttavia, anche da terza l’Italia avrebbe accesso agli ottavi di finale (passano le 4 migliori terze dei 6 gironi).