Italia femminile, il prossimo avversario agli ottavi di finale: lo scenario

Italia Femminile, il prossimo avversario delle Azzurre agli ottavi di finale: ecco perchè è importante confermare il primo posto nel girone

L’Italia femminile è agli ottavi di finale. Il tabellone del Mondiale di Francia ci permette di dare una sbirciata a chi potrebbe essere il prossimo avversario delle Azzurre.

In caso di vittoria o pareggio nella sfida contro il Brasile, l’Italia confermerebbe il primo posto nel girone. In questo caso, le ragazze di Bertolini affronterebbero un avversario decisamente alla portata. Una delle migliori terze classificate (in lizza: Nigeria, Cina, Cile e Thailandia). In caso di sconfitta, potremmo scivolare al terzo o al secondo posto, con avversari decisamente più scomodi: rispettivamente Germania (prima nel gruppo B) e Norvegia (seconda nel gruppo A).