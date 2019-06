La vittoria dell’Australia sul Brasile complica il Girone dell’Italia Femminile: la situazione attuale prima della partita contro la Giamaica

La vittoria dell’Australia sul Brasile per 3-2 complica il Gruppo C dell’Italia Femminile. La nostra Nazionale domani sarà impegnata contro la Giamaica con l’obbligo dei tre punti per agguantare (e consolidare) il primato nel girone. Allo stato attuale, ci sono tre squadre a quota tre: Brasile, Italia e Australia con la Giamaica ancora senza punti.

In caso di vittoria o pareggio contro la Giamaica, le Azzurre conquisterebbero il primato del girone. In caso di sconfitta, saranno costrette a fare punti all’ultima partita contro il Brasile. Tuttavia, ricordiamo che passano agli ottavi le prime due squadre del girone e le 4 migliori terze dei 6 gironi del Mondiale. All’ultima giornata, si incroceranno Italia-Brasile e Giamaica-Australia.