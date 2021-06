Italia, infortunio Chiellini: oggi esami per determinare l’entità del problema

Giorgio Chiellini ha alzato bandiera bianca nel primo tempo di Italia-Svizzera, oggi gli esami determineranno l’entità dell’infortunio

Preoccupazione in casa azzurra per Giorgio Chiellini, che ieri si è fermato nel corso del primo tempo contro la Svizzera a causa di un problema alla coscia sinistra. Come ha spiegato ieri sera, al termine del match, lo staff azzurro, per il difensore si tratta di una contrattura al flessore.

Oggi il capitano verrà sottoposto agli esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio e le terapie da mettere in atto, così come i tempi di recupero. Difficile, comunque, che venga impiegato con il Galles.