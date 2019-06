Italia, Locatelli durissimo: «Questa situazione è solo colpa nostra»

Non va per il sottile Manuel Locatelli nel commentare le pochissime speranze che l’Italia ha di accedere alla semifinale degli Europei

Manuel Locatelli fa mea culpa. Il centrocampista del Sassuolo commenta a caldo ai microfoni di Rai Sport la vittoria contro il Belgio che potrebbe rivelarsi inutile ai fini della qualificazione

«L’Italia non ha fatto il suo dovere, non dovevamo metterci in queste condizioni. La colpa è tutta nostra. C’è rammarico, abbiamo buttato via la gara con la Polonia. Adesso dobbiamo solo sperare per andare avanti».