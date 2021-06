Locatelli: «In nazionale percorso lungo e ora ne raccolgo i frutti. Il momento più bello...»

Manuel Locatelli si prepara ad esordire all’Europeo e ha raccontato la sua lunga storia con la nazionale italiana. L’intervista

Il centrocampista del Sassuolo Manuel Locatelli è stato intervistato dall’ufficio stampa della nazionale. Le sue parole sull’avventura in azzurro:

NAZIONALE MAGGIORE – «Fare un percorso così lungo è qualcosa di emozionante. Lo vedi un po’ più vicino quando sei in Under 21 ma è sempre difficile arrivare a giocarsi un Europeo con la nazionale maggiore. È un’emozione incredibile»

TRAFILA UNDER – «Ho vissuto tante esperienze dindimenticabili: ho giocato con Donnarumma, Barella, Cutrone che è un mio grande amico. La delusione più grande è quando abbiamo perso la finale con la Francia all’Europeo Under 19. Eravamo un gruppo veramente unito e abbiamo fatto una grande esperienza, ci ha fermati solo Mbappè»

NICOLATO – «Nicolato è stato molto importangte per me perchè dopo un’esperienza negativa con l’Under 20 mi ha dato la fascia da capitano con l’Under 21 dopo avermi parlato dimostrando di credere fortemente in me»

APICE – «Il primo gol in nazionale? L’esperienza più bella della mia vita da calciatore fino ad oggi»