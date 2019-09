Italia, Mancini ammette: «In difficoltà sul piano fisico, su Verratti…»

Le parole di Roberto Mancini dopo il successo dell’Italia contro l’Armenia che consente agli azzurri di rimanere a punteggio pieno

L’Italia vince a fatica contro l’Armenia e rimane a punteggio pieno nel girone per le qualificazioni ad Euro2020. A fine partita Roberto Mancini ha commentato così la gara disputata dalla sua squadra.

PARTITA – «Sapevo che sarebbe stata difficile perché non ci sono più partite facili. Ci siamo ripresi dopo aver concesso il gol e potevamo chiudere in vantaggio all’intervallo. L’espulsione paradossalmente ci ha penalizzato, si sono chiusi gli spazi e abbiamo preso qualche ripartenza. Non è vero che siamo stati presuntuosi, ci stavano delle difficoltà oggettive, lo dicevo ieri e si pensava fosse pretattica, ma dopo quattro mesi con solo due giornate di campionato ci sono difficoltà, perché gli avversari hanno già metà campionato e sono stati superiori sul piano fisico»

VERRATTI – «Squalifica? Mi sembra che non c’entrava niente in quell’azione; pazienza, con la Finalndia giocherà Sensi»