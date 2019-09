Italia, Mancini annuncia: «Ecco chi guiderà il mio attacco contro la Grecia»

Roberto Mancini parla in vista degli impegni azzurri contro Grecia e Liechtenstein: «Mi aspetto che qualcuno esca all’improvviso»

Ai microfoni di Radio Deejay il commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, ha parlato in vista delle gare di qualificazione a Euro2020 contro Grecia e Liechtenstein. Le sue parole.

ATTACCO – «Chi gioca tra Belotti, Immobile, Quagliarella e Balotelli ? Pinamonti, è il futuro della Nazionale. Mi aspetto che prima di Euro 2020 qualcuno esca all’improvviso, anche se la base della squadra è fatta»

ZANIOLO – «L’ho convocato perché mi era sembrato bravo e volevo conoscerlo meglio. Nell’arco di sei mesi è cresciuto tantissimo. Sono giovani, molti giocatori non sono maturi al 100% e hanno tanta strada da fare. Per me è una mezz’ala. A centrocampo siamo messi bene, abbiamo cercato di adattarci ai giocatori che avevamo a disposizione»