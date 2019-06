Il ct della Nazionale Italiana, Roberto Mancini, ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida di domani tra Italia e Bosnia

Roberto Mancini, ct della Nazionale Italiana, ha presentato il match tra Italia e Bosnia di domani sera nel corso della conferenza stampa della vigilia.

Ecco le sue parole: «Cambi? Ce ne saranno, ma non tantissimi. Dobbiamo fare allenamento oggi, non siamo ancora riusciti a valutare ancora. Troppi gol da giocatori diversi? Ci mancano quelli degli attaccanti, ma credo arriveranno. È una cosa anormale. Penso che in una squadra i gol dell’attaccante diventano decisivi nelle gare importanti. Ci vogliono anche quelli, ma il lavoro che stanno facendo tutti, per dire che Belotti ad Atene ha fatto bene con l’assist, più altri due nel secondo tempo. Alla lunga arriveranno».