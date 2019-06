Italia, Mancini: «Brava l’Under 21 a ribaltare il match. Su Totti e Sarri…»

Roberto Mancini è stato intercettato dai microfoni di Rai Sport dopo la partita vinta dall’Italia Under 21 contro la Spagna

Era presente, ovviamente, anche Roberto Mancini sugli spalti al Dall’Ara ad assistere alla splendida vittoria dell’Italia Under21 contro la Spagna. Raggiunto da alcuni giornalisti al termine della sfida, il ct della Nazionale maggiore ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni.

UNDER 21 – «Tutti quelli in campo sono stati bravi. Perdere la prima sarebbe stato complicato. Dove può arrivare questa Nazionale? Speriamo in fondo. La Spagna era una delle favorite».

ORIALI – «ll suo futuro? Non lo so davvero, non ne ho idea»

SARRI E TOTTI – «Quando gli allenatori bravi tornano in Italia è un bene per il calcio italiano. Mi dispiace che Totti lasci la Roma. Futuro in Italia per lui? Non so niente»