Italia, Mancini cambia ancora: con l’Inghilterra attacco inedito

Contro l’Inghilterra, il c.t. dell’Italia Mancini cambierà ancora formazione e punterà su un attacco inedito

Gli esperimenti del c.t. Roberto Mancini non sono finiti. Il commissario tecnico azzurro lavora senza sosta per trovare i nuovi talenti azzurri che faranno parte del nuovo ciclo. E contro l’Inghilterra si vedrà ancora una volta un’Italia diversa con un attacco che, come riportato da La Gazzetta dello Sport, sarà del tutto inedito.

Al centro tornerà Gianluca Scamacca, a caccia del suo primo gol in Nazionale maggiore, ma è sugli esterni che ci saranno le due grandi novità. A destra dovrebbe infatti esserci Matteo Cancellieri, che ha esordito per pochi minuti contro la Germania. A sinistra, invece, l’altro veronese Gianluca Caprari che, dopo la super stagione con l’Hellas, è pronto finalmente a disputare la prima partita con la maglia azzurra.