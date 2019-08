Italia, Mancini non fa sconti: due giovani azzurri in punizione in vista del prossimo giro di convocazioni?

Mancini non fa sconti. E a confermarlo, secondo La Gazzetta dello Sport, dovrebbero essere proprio le convocazioni in azzurro attese entro il fine settimana. Perché, alle porte, ci sono i confronti con Armenia e Finlandia.

Appuntamenti in occasione dei quali, dopo il loro comportamento rivedibile all’Europeo Under 21, il ct della Nazionale sta pensando di punire Zaniolo e Kean. In una lista azzurra che, al contrario, potrebbe vedere nuovamente incluso Zaza del Torino visto l’ottimo avvio di stagione.