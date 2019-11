Italia, Mancini: «Partita non facile. Su Immobile e Belotti…»

Il commissario tecnico dell’Italia Mancini ha analizzato la vittoria ottenuta dagli azzurri contro la Bosnia

Roberto Mancini ha commentato la vittoria conquistata dall’Italia contro la Bosnia, nella penultima giornata della fase di qualificazione a Euro 2020: «Partita non facile contro una squadra solida, abbiamo giocato bene. I ragazzi sono stati bravi, le cose stanno andando bene».

«Tonali ha giocato benissimo. Non è Verratti, ma ha caratteristiche simili. Zaniolo in questo momento è abituato a giocare in un altro ruolo. Mi auguro che Belotti e Immobile segneranno durante l’Europeo», ha concluso il commissario tecnico azzurro ai microfoni di Rai Sport.