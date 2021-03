Italia, Mancini: «Pochi gol? Non mi sembra che altre vincano 8-0»

Roberto Mancini, commissario tecnico dell’Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match contro la Bulgaria

PRESTAZIONE – «Le partite sono tutte difficili, soprattutto quando affronti squadre come la Bulgaria che gioca in contropiede. Siamo in un momento della stagione in cui i calciatori sono stanchi, ma a parte un rischio corso nel primo tempo, non abbiamo sofferto».

LOCATELLI E SENSI – «A Parma aveva giocato bene, come il resto della squadra. Sensi è rientrato dopo tanto tempo, ha fatto bene».

GOL SBAGLIATI – «Non mi sembra che le altre nazionali vincano 8-0. Magari la prossima volta segneremo di più. La differenza reti è importante, però speriamo di battere la Svizzera».