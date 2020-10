Italia Olanda, Mancini non potrà contare su Lazzari, Bonaventura e Belotti

Per il match tra Italia e Olanda, in programma mercoledì sera al Gewiss Stadium di Bergamo, Mancini non potrà contare su tre giocatori

Altre tre defezioni per Roberto Mancini in vista del match tra Italia e Olanda in programma mercoledì alle ore 20.45 al Gewiss Stadium di Bergamo.

Come recita il comunicato ufficiale della FIGC, non ci sarà Manuel Lazzari per un infortunio, Andrea Belotti per squalifica e Jack Bonaventura che ieri aveva lasciato il ritiro per la nascita del figlio e non rientrerà per la sfida ai tulipani.