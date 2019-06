Riccardo Orsolini sarebbe potuto essere più incisivo in Italia-Polonia. Gli azzurri non l’hanno imbeccato nel migliore dei modi

Col centro bloccato, l’Italia per scardinare il bunker della Polonia ha cercato spesso il cambio campo sugli esterni, per servire Chiesa e Orsolini in situazioni dinamiche. Come si può vedere nella slide sopra, entrambi erano piuttosto defilati.

Tuttavia, l’azione è stata troppo sbilanciata a sinistra sul lato di Federico Chiesa. Dopo un incoraggiante avvio, Orsolini è presto sparito dai radar. L’Italia avrebbe potuto insistere di più a destra.