Italia, Pellegrini: «Con Sensi abbiamo già chiarito»

Il centrocampista della Nazionale Lorenzo Pellegrini ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine della partita contro l’Armenia

Non solo il gol per Lorenzo Pellegrini nella partita contro l’Armenia ma anche un piccolo diverbio avuto con Sensi nato per un calcio di punizione dal limite. Ai microfoni di Rai Sport il centrocampista azzurro getta immediatamente acqua sul fuoco.

SENSI – «Abbiamo chiarito con Stefano. E’ normale che quando ci sia una pijnizone dal limite ci sono diversi giocatori che la vogliono battere. Io mi sono procurato il calcio di punzone e volevo batterlo poi ci siamo subito chiariti con Stefano».

MKHITARYAN – «Ha fatto una grande partita, lo aspettiamo a Roma volentieri perché un grande giocatore»