Italia-Polonia under 21, Zurkowski e Kownacki: i polacchi in Serie A

Italia-Polonia under 21, tra nuove e vecchie conoscenze della Serie A: Kownacki e Zurkowski. Tutti i dettagli

Sfida tra le prime della classe al Dall’Ara di Bologna. L’Italia affronta la Polonia che all’esordio ha superato il Belgio per 3-2 ed ora comanda il girone con gli Azzurrini. Tra le file dei biancorossi, due conoscenze della nostra Serie A.

In attacco, attenzione a Kownacki: capocannoniere alle qualificazioni con ben 11 gol per l’attaccante di proprietà della Sampdoria. Il ritorno dopo l’esperienza al Fortuna Dusseldorf sembra però lontana, come ha fatto sapere il numero 9: «Non vorrei tornare in Italia». E finalmente potremmo fare conoscenza con il neo-acquisto della Fiorentina, Zurkowski. La mezzala sinistra è stata strappata alla concorrenza della Juventus e dopo l’Europeo inizierà la sua nuova avventura in Viola.