Nazionale, prima volta per Gollini e Mirante: da secondi all’Italia

Nazionale, arriva la prima chiamata per Gollini e Mirante: complice anche l’assenza di Donnarumma. Destini incrociati per i due portieri

Arriva la lista dei 33 convocati dell’Italia di Mancini per le sfide contro Grecia e Bosnia che all’ultimo ha dovuto fare a meno di Donnarumma. La Nazionale punta su Cragno e Sirigu, vecchie conoscenze dell’azzurro. Prima chiamata, invece, per Mirante e Gollini. I due portieri hanno condiviso un percorso simile con i rispettivi club. Ad inizio stagione sono partiti da secondi, indietro nelle gerarchie rispetto a Olsen e Berisha. Per motivi diversi, entrambi sono poi diventati titolari inamovibili di Roma e Atalanta.

Destini incrociati, ma con un futuro diverso. Gollini penserà alla Champions e può mettere l’Europeo come obiettivo (classe 1995). Mirante (classe 1983) corona una carriera che regala colpi di scena fino alla fine: il futuro in giallorosso è però incerto.