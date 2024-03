Italia prova del 9: parte Retegui, ma spazio per tutti

Italia, contro il Venezuela spazio a Retegui dal primo minuto, ma Spalletti cercherà di far girare tutti gli attaccanti

L’Italia scende questa sera in campo contro il Venezuela e al centro dell’attacco Luciano Spalletti ha deciso di affidarsi a Retegui. L’Italoargentino dovrebbe partire con la maglia da titolare in un tridente con Chiesa a sinistra e uno tra Frattesi e Pellegrini a destra.

Come riportato da la Gazzetta dello Sport, il ct ha intenzione – tra oggi e domenica contro l’Ecuador – di fare una ampia rotazione delle punte: ci sarà quindi una chance anche per Lucca – prima volta in Azzurro con la nazionale maggiore – oltre che Raspadori, che il tecnico considera una garanzia avendolo allenato a Napoli.

Le probabili formazioni

ITALIA (3-4-2-1): Donnarumma; Mancini, Buongiorno, Bastoni; Di Lorenzo, Barella, Jorginho, Dimarco; Frattesi, Chiesa; Retegui. All. Spalletti.

VENEZUELA (4-2-3-1): Romo; Gonzalez, Angel, Osorio, Navarro; Rincon, Martinez; Machis, Otero, Savarino; Rondon. All. Batista.