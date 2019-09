Italia, Romagnoli: «Chiellini? Chiunque giocherà al posto suo farà bene»

Alessio Romagnoli non è preoccupato dell’assenza di Chiellini per i prossimi mesi in Nazionale. Le parole del difensore rossonero

Ai microfoni di Rai Sport è intervenuto Alessio Romagnoli che commenta così l’assenza di Chiellini in Nazionale e la sua prestazione contro l’Armenia. Le sue parole

CHIELLINI – «Giorgio è un grandissimo giocatore e un uomo fantastico. Chi giocherà al suo posto cercherà di dare il massimo».

ARMENIA – «Le partite diventano facili al fischio finale se si vince. In queste partite si rischia di fare brutte figure. Gol subito? Noi cercavamo di scappare fino all’area di rigore. E’ capitato che lui ha messo la palla giusta per il taglio. Io ero dietro e non ho visto»