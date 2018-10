Infortunio Zaza: l’attaccante granata ha lasciato il campo all’improvviso per un probabile infortunio muscolare

Nel pomeriggio odierno Simone Zaza si è fermato all’improvviso. Nell’allenamento di Coverciano, l’attaccante del Torino, che si sta preparando per l’impegno settimanale con gli Azzurri, ha lasciato improvvisamente il campo chiedendo un consulto con i medici. Dal video sembrerebbe che l’ex Valencia possa avere un problema muscolare alla coscia destra. Non è escluso quindi che se non dovesse recuperare, Mancini possa convocare qualcun altro per il reparto avanzato. Qualche comunicato in merito dovrebbe arrivare nelle prossime ore.