Italia-Spagna Under 21, Fabian Ruiz: «Vogliamo l’Europeo» – VIDEO

Italia-Spagna Under 21, Fabian Ruiz sfida l’Italia: «Vogliamo l’Europeo». Il centrocampista del Napoli parla in conferenza stampa

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Italia, Fabian Ruiz ha parlato così prima dell’esordio all’Europeo Under 21 della sua Spagna.

Le sue parole: «Onestamente non conosco molto la Polonia e il Belgio. L’Italia, avendo giocato lì quest’anno, posso dire che ha grandissimi giocatori. Nove giocatori su 21 fanno già parte della nazionale maggiore. Ciò significa che sono una buona squadra composta da ottimi elementi. Sarà una partita difficile contro di loro ma anche le altre due partite lo saranno. Noi però sappiamo di avere una buona squadra e siamo fiduciosi di poter fare bene. Il nostro obiettivo è vincere l’Europeo. Giocheremo per vincere. Non abbiamo altri obiettivi. Sappiamo di avere una buona squadra e di avere diverse opzioni a disposizione. Daremo il massimo per provare a vincere la competizione».