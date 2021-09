Italia, Tardelli: «A Immobile manca qualcosa a livello internazionale»

L’ex centrocampista dell’Italia ha parlato di Ciro Immobile, che nelle ultime uscite con la Nazionale ha faticato molto

Intervistato dai microfoni de Il Messaggero, Marco Tardelli ha parlato del momento vissuto dall’Italia. In particolar modo, l’ex centrocampista si è soffermato sulla situazione di Ciro Immobile:

«Qualche problema davanti c’è, inutile negarlo. Immobile non riesce a essere lo stesso che vediamo con la Lazio. In serie A segna in ogni partita, a livello internazionale gli manca probabilmente qualcosa. La situazione è da studiare. Bisogna capire che cosa gli succede in azzurro. Una soluzione va trovata. Ci penserà Mancini».