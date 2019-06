Il centrocampista del Cagliari e dell’Italia U21, Nicolò Barella, ha parlato del suo futuro nel corso della conferenza stampa odierna

L’Italia U21 spera ancora nel passaggio del turno dopo il ko contro la Polonia di ieri sera negli Europei di categoria. Nella giornata di oggi, nel corso della conferenza stampa, ha preso parola Nicolò Barella, centrocampista della Nazionale e del Cagliari.

Ecco le sue parole: «Non siamo più padroni del nostro destino. Con il Belgio dovremo essere più uomini, giocare con più attributi. Io sui giornali? È un’occasione troppo importante per leggere i giornali o le pagelle. Il prezzo non lo faccio io, lo fanno le società. Non penso al mercato».