Italia U21, ecco quando esordirà il ct Nicolato in panchina

Paolo Nicolato è pronto all’esordio sulla panchina dell’Italia U21. Ecco quando esordirà il neo tecnico azzurro

Il ct Nicolato è pronto all’esordio sulla panchina dell’Italia U21. Oggi è stata ufficializzata la data dell’esordio del neo tecnico degli azzurrini, che avverrà il 6 settembre contro la Moldavia.

Gli azzurrini scenderanno in campo alle 18:30 contro i pari d’età moldavi in amichevole. La gara si giocherà allo stadio Angelo Massimino di Catania. Dopo 4 giorni, il 10 settembre, a Castel di Sangro ci saranno le qualificazioni per EURO 2021 contro il Lussemburgo.