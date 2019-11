Italia U21, CT Nicolato sui ritardi di Kean: «In questi giorni è perfetto»

Moise Kean, punito più volte per i ritardi agli allenamenti, è stato difeso dal CT Nicolato: «Alla sua età non è facile»

Il CT dell’Italia Under 21 Paolo Nicolato ha difeso Moise Kean, accusato e punito per i ritardi agli allenamenti sia dalla Nazionale che dall’Everton: «In questi giorni è stato perfetto. Non è facile gestire tutto questo interesse, questa pressione, questa amplificazione delle sue gesta».

«Si muove bene nel gruppo, ha voglia di giocare. Deve conciliare talento, motivazione e tranquillità. Alla sua età non è facile».