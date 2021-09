Italia U21 Lussemburgo U21, le formazioni ufficiali delle due squadre

Ecco le scelte dei tecnici di Italia Under 21 e Lussemburgo Under 21 per la gara che inizierà alle ore 17.30

Dopo la Nazionale maggiore, è la volta dell’Italia Under 21. Gli azzurrini scenderanno in campo contro i pari categoria del Lussemburgo alle 17.30 per la gara valida per le qualificazioni al prossimo Europeo di categoria. Ecco le scelte ufficiali dei due allenatori:

Italia (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Carboni, Pirola, Udogie; Ricci, Tonali, Rovella; Colombo, Piccoli, Cancellieri.

Lussemburgo (4-4-2): Fox; Bearnardy, Olesen, D’Anzico, Schmit; Latic, Medina, Ikene, Osmanovic; Curci, Bernard.