Italia Under 20, contro l’Ucraina per un record storico: ecco quale

L’Italia insegue il record storico nella semifinale dei Mondiali Under 20 contro l’Ucraina: ecco di cosa si tratta

L’Italia Under 20 affronterà l’Ucraina nella semifinale dei Mondiali in Polonia. Dall’altra parte del tabellone ci saranno Ecuador e Corea del Sud. L’obiettivo è ovviamente raggiungere la finale di Varsavia che rappresenterebbe un vero e proprio record storico per gli azzurrini di Nicolato.

La Nazionale italiana U20, infatti, non ha mai raggiunto una finale in questa competizione. Il miglior risultato? Il terzo posto raggiunto nel 2017 in Corea del Sud, dopo che nelle tre edizioni precedenti l’Italia non era riuscita nemmeno a centrare la qualificazione alla competizione.