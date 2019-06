Italia Under 20, Frattesi: «Vogliamo battere l’Ucraina, crediamo nel sogno»

Frattesi non si nasconde: l’Italia Under 20 crede nella vittoria finale. Prima, però, bisognerà battere l’Ucraina

Davide Frattesi chiarisce gli obiettivi dell’Italia Under 20: il gruppo crede nella vittoria finale ai Mondiali in Polonia.

Ecco le sue dichiarazioni a Sky Sport:«È un’emozione bellissima per tutto il gruppo, abbiamo raggiunto un traguardo grandissimo. La voglia di battere l’Ucraina è grande perché poi ci andremmo a giocare qualcosa di molto importate. Siamo tutti carichi. Non credere a questo sogno sarebbe stupido, ormai ci siamo, dunque perché non provarci».