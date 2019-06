Italia Under 20, Nicolato come Leonida: l’urlo azzurro fa tremare lo stadio! – VIDEO

L’Italia Under 20 di Nicolato ha un rito dopo ogni vittoria: ricreare l’urlo degli spartani di Leonida del film 300

Paolo Nicolato nelle vesti di Leonida e gli azzurrini come i suoi fedelissimi spartani. È la scena che si ricrea al centro del campo ogniqualvolta Pinamonti e compagni vincono una partita. Come contro la Polonia anche contro il Mali il grido di battaglia azzurro è andato in scena.

L’urlo di 300 (film di Zack Snyder con Gerard Butler nei panni del Re di Sparta alle Termopoli, pronto a contrastare l’armata persiana sbarcata in Grecia per conquistare tutto) che replica una scena del film e permette a Nicolato di festeggiare una storica semifinale.