Italia Under 20, Nicolato: «Siamo pronti ad affrontare chiunque»

L’Italia Under 20 vola ai quarti battendo la Polonia: il CT Nicolato festeggia il traguardo senza pensare troppo al prossimo avversario

L’Italia Under 20 batte 1-0 i padroni di casa della Polonia e vola ai quarti.

Il CT azzurro Nicolato ha parlato così del prossimo turno dei Mondiali U20 a Rai Sport:«Argentina o Mali nei quarti? Non ci stiamo nemmeno pensando, siamo pronti ad affrontare chiunque. Di sicuro arrivare a questo punto è tanta roba per una squadra come la nostra, per cui vedremo, senza calcoli».