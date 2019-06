Europei, Italia Under 21 di Di Biagio può puntare ad arrivare in fondo nel torneo che si giocherà in casa. Quanti big a disposizione

L’Italia Under 21 di Di Biagio dovrà provare a vincere l’Europeo giocato in casa. Il CT degli azzurrini avrà a disposizione una rosa di tutto rispetto con certi big dalla Nazionale maggiore ad incrementare il livello: Chiesa, Zaniolo, Kean, Barella, Lorenzo Pellegrini e Mancini. Inoltre, dall’Under 20 attualmente impegnata nel Mondiale in Polonia potrebbe arrivare Luca Pellegrini.

Insomma, giocando un po’ con l’immaginazione è possibile immaginarsi un 11 titolare di assoluto valore. Senza contare che anche tra i pre-convocati ci sono giocatori nel giro del CT Mancini, tra i vari Cutrone, Tonali, Orsolini, Audero e Meret. All’Europeo, sarà ammesso sognare.