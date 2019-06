Italia Under 21, l’attesa è snervante. Con l’ombra di Euro 2004…

L’Italia Under 21 attende trepidante l’esito della gara tra Francia e Romania per conoscere il proprio destino nell’Europeo

Non può esserci cosa peggiore di non avere in mano il proprio destino. L‘Italia Under 21 si trova in queste condizioni, e un po’ anche per colpa propria. Bisogna ammetterlo. L’attesa è tutta per la partita tra Francia e Romania di questa sera, che darà il verdetto finale per gli azzurrini. Sarà semifinale o tutti dovranno fare le valigie e rientrare nelle rispettive città?

Un’attesa snervante, quella a cui sono sottoposti i ragazzi di Di Biagio. Andando lontano nel tempo, ma neanche troppo, la situazione ricorda in minima parta quella vissuta dall’Italia di Giovanni Trapattoni agli Europei del 2004. In quell’occasione a nulla servì la vittoria nell’ultimo match contro la Bulgaria, perché il “biscotto” tra Danimarca e Svezia sancì la fine della competizione. Situazione diversa ma per certi versi simile a quella attuale: la speranza è che l’esito finale prenda tutta un’altra direzione.