Italia U21, Murgia: «C’è molta concorrenza. Spal? Scelta per l’Europeo»

Nel corso della conferenza stampa di avvicinamento all’Europeo Under 21, è stato intervistato il centrocampista Alessandro Murgia

Domenica sera, contro la Spagna al Dall’Ara, incomincerà ufficialmente l’Europeo Under 21 che vedrà impegnati gli Azzurrini in prima persona. Nella conferenza stampa di oggi, ha parlato Alessandro Murgia della Spal in prestito dalla Lazio.

Ecco le sue parole riportate da: «Sono molto contento e motivato di far parte dei convocati. Siamo tutti ragazzi forti che vogliamo dar tanto per la maglia, la concorrenza fa bene e ci stimola. Siamo uniti e lottiamo tutti per lo stesso obiettivo. Anche se non dovessi giocare non ci sarebbero problemi: la Nazionale viene prima del singolo. La Spal? Una scelta che feci per me e per l’obiettivo Under 21».