Under 21, il Ct Nicolato chiama anche Parisi dell’Empoli

Il Ct Nicolato convoca per la prossima partita dell’Italia Under 21 anche il terzino dell’Empoli Fabiano Parisi

E’ Fabiano Parisi il volto nuovo dell’Italia Under 21. Il terzino sinistro dell’Empoli è stato convocato dal Ct Nicolato in vista della sfida amichevole contro la Romania di martedì 16 novembre.

Dopo aver aggiunto anche Canestrelli, Pellegri e Cortinovis, dunque, ecco un’altra pedina che il Ct vuole valutare da vicino nella sfida dello “Stirpe” di Frosinone. Si tratta della prima chiamata in Under 21 per Parisi, che in stagione ha collezionato cinque presenze in A con la maglia dei toscani.