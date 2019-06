Italia Under 21, la panchina scotta: due candidati per il dopo Di Biagio

Italia Under 21, la panchina scotta: gli azzurrini confidano ancora nella semifinale agli Europei, intanto sono due i candidati per il dopo Di Biagio

La speranza, si dice, è l’ultima a morire. E allora l’Italia Under 21 di Gigi Di Biagio confida ancora nella semifinale agli Europei di casa, pass anche per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Anche se Francia-Romania di questa sera rischia di risultare un macigno sulle ambizioni degli azzurrini. E sull’avventura del ct sulla panchina.

L’amaro successo ai danni del Belgio, infatti, potrebbe aver rappresentato l’ultima uscita in azzurro di Di Biagio. Con la Figc che valuta due soluzioni interne per sostituire il tecnico in scadenza al 30 giugno e reduce da tre Europei al di sotto delle aspettative. La prima pista porta ad Evani, che già lo aveva sostituito quando l’ex Inter si era momentaneamente seduto sulla panchina della Nazionale maggiore, la seconda a Nicolato, grande protagonista della cavalcata dell’Italia fino alla semifinale del recente Mondiale Under 20.