Italia Under 21, Scamacca: «Vittoria dedicata a noi, puntiamo al massimo»

L’Italia Under 21 domina la modesta Moldavia: soddisfazione per Scamacca, azzurrino che ha aperto le marcature, al termine del match

Chi ben comincia è a metà dell’opera, si dice. Questa Italia Under 21 targata da Nicolato ha del potenziale, in buona parte espresso nel 4-0 contro la modesta Moldavia in amichevole. Ecco il commento ai microfoni della Rai al 90′ di Scamacca.

«La vittoria è dedicata alla nostra squadra. Abbiamo iniziato un cammino importante e dobbiamo fare di tutto per raggiungere il miglior risultato possibile».