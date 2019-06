Italia Under 21, spunta l’ipotesi De Rossi per il dopo Di Biagio

Daniele De Rossi nel mirino della FIGC. L’ex Roma potrebbe prendere il posto di Di Biagio sulla panchina dell’Italia Under 21

Quale futuro per Daniele De Rossi? Il centrocampista ex Roma è in vacanza da diverse settimane e ha sempre detto di voler continuare a giocare, nel frattempo valuta le proposte. Su di lui in particolare Boca Juniors e i club della MLS ma sul banco ci sono anche altre opzioni.

Se il giocatore dovesse decidere di appendere le scarpe al chiodo, potrebbe accettare un incarico in Federazione. Secondo Il Corriere dello Sport, DDR potrebbe diventare l’erede di Di Biagio sulla panchina dell’Italia Under 21.