Italia Under 21, test per gli azzurrini. Kean e Zaniolo i leader di Nicolato

Italia Under 21, stasera a Catania inizia l’avventura sulla panchina di Nicolato. E punta sui leader “ribelli” Kean e Zaniolo

Si sta ufficialmente per aprire un nuovo capitolo della storia dell’Italia Under 21. A dirigere il tutto sarà Paolo Nicolato, promosso dall’Under 20 dopo il bellissimo mondiale estivo. Nella cornice del Massimino di Catania gli azzurrini affrontano stasera la Moldavia nel primo test.

Il CT ripartirà da Kean e Zaniolo, i due “ribelli” che tante polemiche hanno attirato a sé nell’ultime gare con Di Biagio in panchina. Entrambi si presentarono in ritardo alla riunione tecnica pre Belgio. Il talento, però, è dalla loro, e Nicolato non può fare altro che metterli al centro del progetto tecnico. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.