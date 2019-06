Italia Under 21: Zaniolo non incide dietro le punte

La mossa di Zaniolo trequartista non ha pagato per l’Italia Under 21. Scopriamo come mai il giocatore della Roma ha faticato

La prova di Nicolò Zaniolo in Italia-Spagna Under 21 è stata sfortunata, col giocatore della Roma costretto a lasciare il campo dopo 40′. Di Biagio ha schierato il fantasista come trequartista nel 4312 di non possesso, mentre con la palla il modulo era più fluido.

Questa soluzione non ha però pagato. L’Italia ha faticato nel contrastare l’avvio di azione della Spagna (Zaniolo era in inferiorità numerica contro i centrocampisti iberici), mentre in fase di possesso raramente è stato servito in maniera pulita.