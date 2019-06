Vigilia di semifinale per l’Italia Under 20, che al Mondiale affronterà l’Ucraina per un posto nell’atto finale della competizione

Fermarsi sul più bello sarebbe un peccato. L’Italia Under20 si prepara alla semifinale di domani contro l’Ucraina, per quello che è un vero e proprio appuntamento con la storia. I quarti di finale contro il Mali hanno sottratto non poche energie psico fisiche agli azzurrini, che hanno agguantato il successo solo nel finale nonostante la superiorità numerica. Di misura, invece, il successo degli ucraini contro la Colombia.

Adesso si daranno battaglia per conquistare un posto nella finalissima. Il lavoro del CT Nicolato in questi giorni che precedono la sfida è sopratutto psicologico. C’è la necessità di far restare i ragazzi con i piedi per terra: plausibile che gli azzurrini “annusino” l’opportunità di vincere il trofeo. L’obbligo, quindi, è solo quello di non sottovalutare nessun avversario. Lo sa il tecnico: «Loro sono una grande squadra, servirà anche fortuna. Noi daremo il massimo».