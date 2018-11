Questa sera c’è Italia-Usa, un’amichevole utile per sperimentare nuove soluzioni di gioco e far esordire giovani talenti in rampa di lancio

Si avvicina l’amichevole tra Italia e Stati Uniti, che vedrà l’esordio di Stefano Sensi in Nazionale. Intanto il ct azzurro Roberto Mancini è intervenuto ai microfoni di Rai Sport: «Certo, l’obiettivo è continuare a fare bene e imporre il nostro gioco. Siamo contenti dei miglioramenti di quest’ultimo periodo, anche se dispiace aver mancato la qualificazione alle final four di Nations League. Ad ogni modo, abbiamo fatto qualcosa di molto positivo».

Su Tonali, poi, il tecnico ha aggiunto: «Se debutta? Vedremo. Si tratta di un ragazzo giovane e i ragazzi giovani hanno sempre molto tempo per vestire la maglia della Nazionale. Intanto mi piacerebbe che chi scenderà in campo stasera dimostri di poterci stare. La sterilità offensiva fa parte del calcio: ci sono dei momenti in cui non si riesce a segnare. L’importante è creare occasioni, i gol arriveranno».