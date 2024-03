Italiano ricorda Barone: «Daremo tutto per lui contro il Milan»

Le dichiarazioni dell’allenatore della Fiorentina Italiano nel ricordare Barone alla vigilia della gara casalinga contro il Milan

In conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Milan, l’allenatore della Fiorentina Italiano ha voluto parlare così di Barone.

«Il Milan è una squadra forte, ma vogliamo fare bene. Bisogna subito ripartire e onorare al meglio Barone, mettendo in campo quelle che erano le sue caratteristiche: passione, amore, attaccamento per questa città, per questi colori e per questa società»